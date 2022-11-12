Yeni doğmuş bebeği kaldırım üzerine bırakıp terk ettiler 3. Sayfa Haberleri Konya'da yeni doğmuş bir kız bebeği, sokakta kaldırım üzerine terk edilmiş halde bulundu. Tedavi altına alınan bebeğin 2-3 günlük olduğu belirlendi. Konya'da Karatay ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sokak üzerinde bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin sokak üzerindeki inceleme çalışması sırasında sokakta kaldırım üzerine terk edilmiş halde kız bebek bulundu. 2-3 GÜNLÜK Bebek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin 2 - 3 günlük olduğu belirlendi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bebek Konya 3. Sayfa Haberler

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