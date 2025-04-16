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Konya'da Yangın Faciası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Konya'da bir apartmanda çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 çocuk ve 1 yetişkin dumandan etkilendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Konya'da acı olay: Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evdeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 4'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sabihiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2. katında yabancı uyruklu Feyyaz S., eşi Rıdal S. ve çocuklarının yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken içeride kalan Rıdal S. ile çocukları A.S., M.S., A.S. ve G.S. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yangın sırasında içeride kalan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk ise yangında hayatını kaybetti. Olay yerinde ekiplerin incelemesi devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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