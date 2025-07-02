Konya'da Yaban Domuzu Sürüleri Sürücüleri Tehdit Ediyor

Konya'da Yaban Domuzu Sürüleri Sürücüleri Tehdit Ediyor
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Konya’nın Beyşehir ve Seydişehir ilçeleri arasındaki kara yolunda aniden beliren yaban domuzu sürüleri, sürücülerin dikkatini çekiyor. Yetkililer, sürücüleri bu güzergahlarda domuz geçişlerine karşı uyarmakta.

Konya'nın ilçelerinde kara yoluna aniden çıkan yaban domuzları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi.

Beyşehir Seydişehir ilçe merkezlerini birbirine bağlayan kara yolu güzergahında akşam saatlerinde yola çıkan yaban domuzu sürüsünün geçişi bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Aniden kara yolu üzerinde beliren yaban domuzu sürüsünün karşıya geçişini fark ederek aracını durduran sürücü, geçiş anlarını cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yetkililer, sürücüleri bu güzergahta da domuz sürüsü geçişine karşı dikkatli olması yönünde uyardı. Beyşehir kent merkezini Isparta, Hüyük, Derebucak, Konya ve Antalya yönüne bağlayan güzergahlarda da özellikle havanın karardığı akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde sık sık domuz geçişleri yaşanıyor. Sürücüler güzergahlara yerleştirilen trafik levhaları ile muhtemel kazalara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor. Öte yandan, belirtilen güzergahlarda zaman zaman yaşanan aniden kara yoluna çıkan domuz ve domuz sürülerine çarpmalar dolayısıyla yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları yaşanabiliyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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