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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Çumra ilçesinde jandarma, düzenlenen operasyonda 75 gram metamfetamin, 220 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirdi. 5 şahıs gözaltına alındı.

Konya'nın Çumra ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan planlı narkotik istihbarat faaliyeti çerçevesinde yapılan çalışma sonucunda 5 şahsa ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 75 gram metamfetamin maddesi, 220 gram kubar esrar, 8 gram sentetik kannobionid, 5 adet uyuşturucu hap, 4 adet hassas terazi, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 75 adet tabanca fişeği, 2 adet kılıç ele geçirildi. Şüpheli 5 şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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