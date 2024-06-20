Üvey baba katil oldu! Oğlunun kavga ettiği 17 yaşındaki genci bıçakla öldürdü

Konya'da meydana gelen olayda 17 yaşındaki 2 genç arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Üvey oğlunun kavga ettiğini söylemesi üzerine baba Sebahattin İ., 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta meydana geldi. Süleyman Armıtdalı ile arkadaşı B.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay yerinden ayrılan B.Ç., durumu üvey babası Sebahattin İ.'ye anlattı.

KARNINDAN BIÇAKLAYARAK YARALADI

Oğlunun kavga ettiği yere giden Sebahattin İ., Süleyman Armıtdalı'nı karnından bıçakladı. Yaralanan Armıtdalı, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Sebahattin İ. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Süleyman Armıtdalı, tedavi gördüğü hastanede bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Armıtdalı'nın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Saraçoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sebahattin İ.'nin Süleyman Armıtdalı ile karşılaştığı, kısa süre konuştuktan sonra kameranın açısından çıktığında belinde bulunan bıçağı çıkarıp Armıtdalı'nı yaraladığı, daha sonra olay yerinden kaçtığı, Armıtdalı'nın yaralı halde Sebahattin İ.'nin peşinden koşmaya çalıştığı görüldü.