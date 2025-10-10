Konya'da Üç Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Konya'nın Ereğli ve Çumra ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı. Operasyonlarda 510 gram kubar esrar, 100 gram bonzai ve 322 adet sentetik hap ele geçirildi.
Konya'nın Ereğli ve Çumra ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 7-8-9 Ekim 2025 tarihlerinden Ereğli ve Çumra'da Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, NSM Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 4 şahsın aracında ve ikametinde arama yapıldı. Operasyon sonucunda; 510 gram kubar esrar, 100 gram bonzai maddesi, 85 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av fişeği, 322 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 adet tabanca fişeği, 4 bin 290 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlarda Ereğli'de gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si serbest bırakılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çumra ilçesinde gözaltına alınan şahıs ise işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. - KONYA