Konya'da Üç Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya'nın Ereğli ve Çumra ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 7-8-9 Ekim 2025 tarihlerinden Ereğli ve Çumra'da Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, NSM Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 4 şahsın aracında ve ikametinde arama yapıldı. Operasyon sonucunda; 510 gram kubar esrar, 100 gram bonzai maddesi, 85 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av fişeği, 322 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 adet tabanca fişeği, 4 bin 290 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlarda Ereğli'de gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si serbest bırakılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çumra ilçesinde gözaltına alınan şahıs ise işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. - KONYA