Konya'da Trafik Kazası Sonrası Uyuşturucu Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında polis ekipleri tarafından sürücünün şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, trafik kazasından sonra sürücünün alkol testinde sonucu "sıfır" çıkmasına rağmen ayakta durmakta güçlük çekmesi ve dengesiz hareketlerde bulunması üzerine polis ekipleri uyuşturucu etkisinden şüphelenirken, durum savcılığa bildirildi. Alınan talimat doğrultusunda T.T.'nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada yaklaşık bir kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Sürücü T.T. gözaltına alınırken, hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. - KONYA