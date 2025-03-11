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Konya'da Tartışma Sonrası Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldü

Konya'da Tartışma Sonrası Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldü
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir tartışma sonrası silahla vurarak bir kişiyi öldüren şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, işten çıkan Serdar G. ile Cenap Arslan arasında çıkan kavgada gerçekleşti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde cadde üzerinde tartıştığı şahsı silahla vurarak öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gün önce akaryakıt istasyonunda çalışan Serdar G. ile Cenap Aslan arasında tartışma çıktı. İşten çıkan Serdar G., aracıyla caddede gittiği sırada iddiaya göre Cenap Arslan otomobiliyle önünü kesti. Elinde beyzbol sopası ile araçtan inen Arslan ile aracından inen Serdar G. arasında kavga çıktı. Arslan, sopa ile Serdar G.'ye vururken, aracına yönelen Serdar G. eline tabanca aldı. Tabancayı gören Cenap Arslan ise geri otomobiline binerek uzaklaşmak istedi. Serdar G. araca ateş ederken, kurşun isabet eden Cenap Arslan aracında hayatını kaybetti. Katil zanlısı Serdar G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Katil zanlısı Serdar G.'nin emniyetteki ifadesinde, pazar günü Cenap Arslan'ın çamurlu ayakkabılarla petrolün tuvaletine girmek istediğini, kendisinin ise "ayakkabılarının altını sil de gir" demesi üzerine tartışma yaşadıklarını anlattı. Zanlı Serdar G.'nin pazartesi gün ise Cenap Arslan'ın babası ile gelerek olayın tatlıya bağlandığını ancak dün iş çıkışı Cenap Arslan'ın kendisini takip ederek önünü kestiğini, elinde beyzbol sopası ile kendisine vurduğunu, kendisini korumak ve korkutma amacıyla silahını çıkartarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Serdar G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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