Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversite öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında saat 01.30 sıralarında kahreden bir olay yaşandı.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI

Harçlığını çıkarmak için bir taksi durağında çalışan Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Eren Peker, müşterisini indirdikten sonra henüz bilinmeyen nedenle bir grupla tartıştı. Trafikte önü kesilen Peker, tartıştığı şahısların bıçaklı saldırısına uğradı. Genç, çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Peker, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan üniversite öğrencisi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gencin cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra defnedilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi. Polis, cinayetin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN TAKSİCİLİK YAPIYORMUŞ

Ayrıca, Eren Peker'in ailesinin tek çocuğu olduğu, uzun yıllar önce babasını kaybettiği ve derslerinin olmadığı günler harçlığını çıkarmak için taksicilik yaptığı öğrenildi.