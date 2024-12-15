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Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversite öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

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Konya'da harçlığını çıkarmak için derslerinin olmadığı günler taksicilik yapan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, trafikte tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında saat 01.30 sıralarında kahreden bir olay yaşandı.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI

Harçlığını çıkarmak için bir taksi durağında çalışan Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Eren Peker, müşterisini indirdikten sonra henüz bilinmeyen nedenle bir grupla tartıştı. Trafikte önü kesilen Peker, tartıştığı şahısların bıçaklı saldırısına uğradı. Genç, çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandı

Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversite öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Peker, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan üniversite öğrencisi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversite öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

Gencin cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra defnedilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi. Polis, cinayetin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN TAKSİCİLİK YAPIYORMUŞ

Ayrıca, Eren Peker'in ailesinin tek çocuğu olduğu, uzun yıllar önce babasını kaybettiği ve derslerinin olmadığı günler harçlığını çıkarmak için taksicilik yaptığı öğrenildi.

Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversite öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYiğido:

Eğer ülkede adalet varsa Bu gence kıyanların derhal idam edilmesi lazım gerçi inanmıyorum adaletin olmadığına da yinede bir umut

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yazdim az evvel yine yazayim... sofor ile musteri arasi yalitilmali. tek cozum bu. maymunluk icin binenler sofore saldiramamali... sofor bolmesi cam, yada iste her ne malzeme uygun ise, guvenli olacak sekilde ayrilmali musteriden...

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Haber YorumlarıKemal Ağalı:

bir halk düşünün artık gelecekten ümidi kesmiş aile yapısı yok olmuş kaybedecek birşeyi kalmamış ... işte bu ortamda canın değeri kalmaz .... hele birde adalette kampanyalar indirim fırsatları üst üste yağmur gibi üzerimize yağdığında insanlar suç işlemekten çekinmez.... buna tabi sosyal medya ve dizilerde katkı sunmakta... el birliğiyle ülkeyi her anlamda çökertmek için elinizden geleni yaptınız .. bunun adı ihanettir ...

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