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Konya'da Silah Paylaşımlarına Operasyon: 14 Şüpheli Yakalandı

Konya'da Silah Paylaşımlarına Operasyon: 14 Şüpheli Yakalandı
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Konya'da sosyal medya üzerinden ateşli silahları sergileyerek kamu düzenini tehdit eden 14 kişi, polis operasyonu ile gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da, ateşli silahları sosyal medya üzerinden teşhir edip kamu düzenini tehdit eden paylaşımlar yapan 14 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sosyal medya üzerinden ateşli silahları teşhir ederek kamu düzenini tehdit eden paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 38 ekibin katılımıyla yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 kuru sıkı tabanca, 4 yivsiz tüfek, 119 adet kuru sıkı fişek, 9 adet 9.19 mm fişek, 14 kartuş, 5 bıçak, 4 muşta, 2 teleskopik jop, 1 ninja yıldızı ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'sine ayrıca Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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