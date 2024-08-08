Konya'da Sarıot Yaylası'nda Ardışık Yangınlar

Konya'nın Bozkır ilçesi Dereköy Mahallesi'ne bağlı Sarıot Yaylası'nda iki gün üst üste birbirine yakın noktalarda örtü yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi'ne bağlı Sarıot Yaylası ve Karacahisar Yaylası arasında yer alan Özlü Yurdu mevkiinde bir gün önce çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangının ardından aynı alana yakın bir bölgede tekrar yangın çıktı. Yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü tahmin edilen yangında, geven bitkisi ve bodur ağaçların olduğu makilik alan yandı. Bozkır Orman İşletme Şefliği, itfaiye ve Bozkır Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa yürüttükleri çalışma ile yangını kontrol altına aldı. Yanan alanlarda soğutma işlemi devam ederken, yangınların çıkış sebebini belirlemek için incelemeler sürüyor. - KONYA