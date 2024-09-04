Konya'da otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasında

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde park halinde olan kapısı açık unutulan otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü akşam saatlerinde Yeni Mahalle Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sahibi S.Ş.A. evinin önüne park ettiği 06 DLY 542 plakalı otomobili anahtarıyla birlikte açık unuttu. Caddeden geçerken otomobilin kapısını kontrol eden ve açık olduğunu fark eden şüpheli 17 yaşlarındaki T.K., direksiyona geçerek otomobili çalıştırıp uzaklaştı. Otomobilinin çalındığını fark eden S.Ş.A. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin çalınma anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Kamera görüntülerinde yola çıkan polis ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda otomobilin Ankara'da olduğunu belirledi. Çalıntı otomobil aynı gün içerisinde içerisinde çalan şahısla birlikte yakalandı. Ankara'da yakalanan şüpheli T.K. işlemler için Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin otomobilin yanına geldiği, önce sağ taraf arka kapısını kontrol ettiği, açılan kapıyı kapatarak sol tarafa geçip sürücü kapısını açıp bindiği görülüyor. Kısa süre araç içerisinde bekleyen şüpheli daha sonra aracı çalıştırıp gidiyor.