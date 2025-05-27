Konya'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Konya'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı
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Konya'nın Meram ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 70 yaşındaki Fatma Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Kadir Yıldız ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobildeki karı koca hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan 5 kişi ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Memleket Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatıp Caddesi istikametine seyir halinde olan Ali B. idaresindeki 34 AP 6806 plakalı kamyonet, Memleket Caddesi Kavşağına geldiğinde Gürbaşak Sokaktan çıkarak caddeye giriş yapmak isteyen Kadir Yıldız (71) idaresindeki 42 Y 5492 plakalı otomobille çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinde, otomobilde bulunan 70 yaşındaki Fatma Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Yıldız'ın eşi otomobil sürücüsü Kadir Yıldız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ali B. ile araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Fatma Yıldız'ın cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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