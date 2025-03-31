Konya'da Otomobil Uçurdu: 2 Ölü, 3 Yaralı

Konya'da otomobil uçurma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA - Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Antalya Kara yolunun 48. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akın Y. yönetimindeki 06 R 5639 plakalı otomobil, Antalya istikametine seyir halinde iken Derebucak ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Şerit değiştirerek bariyerlere çarpan otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçtan dışarı fırlayan 1'i kadın 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralılar sürücü Akın Y. ile Erdoğan Ü. ve Fatmanur Y. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelerin Ankara'dan Antalya'ya seyahat ettikleri öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.