Konya'da Narkotik Operasyonları: 52 Operasyonda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 04-14 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 52 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve suç geliri ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan operasyonlarda 13 bin 198 adet uyuşturucu hap, 4.886 gram eroin, 1.110 gram sentetik kannabinoid, 201 gram metamfetamin, 156 gram bonzai hammaddesi, 22 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 11,84 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, 4 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 272 bin 650 TL'ye de el konuldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bunlardan 48'i serbest bırakılırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli hakkında ise işlemler sürüyor. Öte yandan, uyuşturucu suçlarından aranan 21 kişi yakalanırken, bu kişilerden 11'i tutuklandı. Operasyonlar sonucunda toplam 42 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgilendirme çalışmaları da aralıksız sürüyor

Konya Narkotik ekipleri, toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen 14 bilgilendirme etkinliğiyle toplam 29 bin 236 kişiye eğitim verildi. Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı vererek, vatandaşları da şüpheli durumları ihbar etmeleri konusunda uyardı. - KONYA