Konya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.35 sıralarında Doğualagözlü Mahallesi 93920. Sokak ile 93774. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. (68) idaresindeki 42 E 0148 plakalı otomobil kavşakta sola dönüş yaptığı esnada 93920. Sokak üzerinde ilerleyen M.D. (19) yönetimindeki 42 AZB 148 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü M.D. ağır, otomobil sürücüsü İ.T. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı motosiklet sürücüsü M.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA