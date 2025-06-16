Konya'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki D.A.O. ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yeni Mahalle, Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.O.'nun (15) kullandığı motosiklet Seyran Caddesi'nde seyir halinde olan öğrenci servis minibüsüne ön yan kapıdan çarptı. Kazayı servis aracı sürücüsü ile araç içerisindeki öğrenciler yara almadan atlatırken, motosikletten yola savrulan 15 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü çocuk ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden D.A.O.'nun cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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