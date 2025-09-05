Haberler

Konya'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Beyşehir ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, sanayi sitesindeki bir imalathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
