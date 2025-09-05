Konya'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, sanayi sitesindeki bir imalathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA