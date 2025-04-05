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Konya'da markette çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da markette çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Konya'nın Akşehir ilçesinde bir markette çıkan yangında market sahibinin 5 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. Yangında biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir markette çıkan yangında market sahibinin 5 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti, biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında bulunan bir marketin mutfak bölümünde başlayan yangın kısa sürede deodorant ve parfümlerin bulunduğu bölüme sıçradı. Bu nedenle yangın hızla yayılırken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sırasında arka tarafta bulunan büro kısmında olduğu belirtilen market sahibinin 5 yaşındaki oğlu Muhammed Kaan Örgün hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen ve yaralanan P.A.Ö. (8), B.Ö. (20), S.Ö. (46) ve market sahibi A.Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye eri R.İ. (28) elinden hafif yaralandı. Yangınla birlikte olay yerine intikal eden Akşehir Yaren Arama Kurtarma ekipleri de yaralıların tahliyesi konusunda ekiplere destek verdi.

APARTMAN BOŞALTILDI

Apartman, yangın anında herhangi bir tehlikeye karşı boşaltılırken, cumhuriyet savcısı da olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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