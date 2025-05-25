Konya'da Kadın Cinayeti: Koca Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Konya'da Kadın Cinayeti: Koca Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
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Konya'da bir erkek, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası polise ihbarda bulunarak karısının başında bekleyen koca gözaltına alındı. Olayda çiftin 3 çocuğunun da evde bulunduğu öğrenildi.

Konya'da kadın cinayeti: Karısını bıçaklayarak öldürüp başında bekledi

KONYA - Konya'da bir şahıs, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayıp olayı bildiren katil zanlısı koca, polis ekipleri gelene kadar karısının başında bekledi.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. ile karısı Nuran Öner arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda İ.Ö., karısını bıçakladı. Katil zanlısı kocanın "Eşimi bıçakladım" ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nuran Öner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Karısının başında bekleyen İ.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çift arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı, çiftin 3 çocuğu olduğu ve cinayet sırasında çocukların evde oldukları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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