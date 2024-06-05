Kardeşi intihar etti, kendisi ölü bulundu! 4 saat arayla sır ölüm

Konya'da bir kadın apartman bahçesinde ölü olarak bulundu. Kadının kız kardeşinin de olaydan saatler önce intihar ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.

BAHÇENİN ORTASINDA HAREKETSİZ YATARKEN BULDULAR

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesinde bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bahçede bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDEN 30 YAŞINDAKİ KADINA AİT ÇIKTI

Olay yerine gelen sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde 30 yaşındaki Şerife Bedel isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Bedel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

KIZ KARDEŞİNİN 4 SAAT ÖNCE İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Şerife Bedel'in kız kardeşi 26 yaşındaki Gül Bedel'in de olaydan yaklaşık 4 saat önce merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesinde bulunan evinde ilaç içerek canına kıydığı öğrenildi. Art arda meydana gelen2 kardeşin ölümündeki sır perdesi araştırılıyor.