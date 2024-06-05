Üye Girişi
Haberler

Kardeşi intihar etti, kendisi ölü bulundu! 4 saat arayla sır ölüm

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da meydana gelen olayda bir kadın, apartman bahçesinde ölü olarak bulundu. Olayı hakkında incelemede bulunan polis ekipleri, 30 yaşındaki Şerife Bedel'in kız kardeşinin de yaklaşık 4 saat önce ilaç içerek intihar ettiği bilgisine ulaştı. Art arda yaşanan sır ölümler araştırılıyor.

Konya'da bir kadın apartman bahçesinde ölü olarak bulundu. Kadının kız kardeşinin de olaydan saatler önce intihar ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.

BAHÇENİN ORTASINDA HAREKETSİZ YATARKEN BULDULAR

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesinde bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bahçede bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDEN 30 YAŞINDAKİ KADINA AİT ÇIKTI

Olay yerine gelen sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde 30 yaşındaki Şerife Bedel isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Bedel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

KIZ KARDEŞİNİN 4 SAAT ÖNCE İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Şerife Bedel'in kız kardeşi 26 yaşındaki Gül Bedel'in de olaydan yaklaşık 4 saat önce merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesinde bulunan evinde ilaç içerek canına kıydığı öğrenildi. Art arda meydana gelen2 kardeşin ölümündeki sır perdesi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Konya Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

 Prof. Dr. Engin: Uyuz vakalarında son 2-3 aydır büyük bir artış var

Prof. Dr. Engin: Uyuz vakalarında son 2-3 aydır büyük bir artış var
500

Yorumlar (1)

ibrahim kırtay:

Allahım ailesine sabır versin...

7
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title