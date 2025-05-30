Konya'da Jandarmadan Silah Operasyonu: Çok Sayıda Mermi ve Silah Ele Geçirildi

Konya'da Jandarmadan Silah Operasyonu: Çok Sayıda Mermi ve Silah Ele Geçirildi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli iş yerlerinde çok sayıda silah ve silah malzemesi ele geçirildi. Bir iş yerinde 1 adet tabanca ve binlerce fişek bulunurken, başka bir adreste ise tabanca parçaları ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince 2 farklı iş yerine yapılan operasyonda, çok sayıda silah ve silah malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar sürüyor. Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası 1 şahsın iş yerinde çok sayıda silah olduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 555 adet tabanca fişeği, 25 adet tabanca şarjörü, 3 adet kurusıkı tabanca, 7 bin 250 kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet havalı tabanca, 28 adet av tüfeği, 33 adet havalı tüfek, 8 bin 460 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, iş yerinde gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Beyşehir ilçesinde farklı bir adreste yapılan aramada ise, bin 180 adet tabanca alt gövdesi, 370 adet tabanca üst kapağı, 827 adet kurusıkı tabanca bloğu, 18 bin 663 adet muhtelif tabanca birleştirme parçaları ele geçirildi. İş yerinde gözaltına alınan şahsın karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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