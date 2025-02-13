Konya'da Jandarma Operasyonu: Kilolarca Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Konya'nın Karatay, Akşehir ve Ereğli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 680 kilogram esrar ile çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Konya'nın 3 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kilolarca esrar, çok sayıda farklı türlerden uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken gözaltına alınan 8 şahıstan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; merkez Karatay, Akşehir ve Ereğli ilçelerinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 13 bin 680 kilogram esrar, 260 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 59 adet av tüfeği fişeği, 18 bin 105 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet hassas terazi, 2 gram eroin, 2 adet bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton, 40 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı (PAYP) ele geçirildi. Konuyla ilgili ekipler tarafından gözaltına alınan 8 şahıstan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA