Konya'da Jandarma Operasyonu: Kilolarca Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Konya'nın 3 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kilolarca esrar, çok sayıda farklı türlerden uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken gözaltına alınan 8 şahıstan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; merkez Karatay, Akşehir ve Ereğli ilçelerinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 13 bin 680 kilogram esrar, 260 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 59 adet av tüfeği fişeği, 18 bin 105 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet hassas terazi, 2 gram eroin, 2 adet bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton, 40 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı (PAYP) ele geçirildi. Konuyla ilgili ekipler tarafından gözaltına alınan 8 şahıstan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA