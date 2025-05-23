Konya'da İki Farklı Trafik Kazasında 3 Yaralı

Konya'da İki Farklı Trafik Kazasında 3 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı. İlk kaza traktörle düşen bir sürücüye, ikinci kaza ise üç tekerlekli bisiklete çarpan bir otomobile nedeniyle gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Beyşehir'in Üçpınar Mahallesi'nde Harmanlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kaçan büyükbaş hayvanını yakalayıp traktörünün arkasına bağladıktan sonra evine doğru seyir halinde olan M.Y. (55), araçtan inmek isteyince düşerek hareket halindeki traktörün ön lastiğinin altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.

Diğer kaza ise, çarşı merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan 42 BEY 05 plakalı otomobil, park halindeki araçlar ile hareket etmek isteyen engelli aracı olan üç tekerlekli bisiklete çarptı. Kazada yaralanan engelli aracındaki sürücü B.H. ile eşi T.H. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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