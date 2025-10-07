Konya'da Huzur ve Güven Ortamı için Denetimler Artıyor

Konya Valisi İbrahim Akın, şehirde huzur ve güven ortamının muhafazasına yönelik çalışmaların kesintisiz devam ettiğini söyledi. Okulların açılmasıyla denetimlerin arttığını belirten Vali Akın, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı da uyarılarda bulundu.

Konya Valisi Akın, Valilikte düzenlenen bilgilendirme toplantısında güncel güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konya'da huzur ve güvenlik için yapılan çalışmalara değinen Vali Akın, "8 Eylül itibarıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılına 'köklerden geleceğe' şiarıyla başladık. Geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzluğun engellenmesi, eğitimlerini huzur ve güven ortamında sürdürebilmeleri ve trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

"Soba ve bacalar düzenli olarak temizlenmeli"

Havaların soğumasıyla birlikte yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat çeken Vali Akın, "Havaların soğumasıyla birlikte maalesef ülkemiz genelinde olduğu gibi şehrimizde de zaman zaman yaşanan üzücü hadiselerden biri karbonmonoksit zehirlenmeleridir. Özellikle sobalı ve katı yakıt kullanılan evlerde, ihmallerden kaynaklanan bu tür olayların can kayıplarına yol açabildiği unutulmamalıdır. Bu sebeple hemşehrilerimizin, soba ve bacaların düzenli olarak temizlenmesine, baca çekişlerinin kontrol edilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına hassasiyet göstermeleri büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Valilik koordinesinde emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalara değinen Akın, "01 Ocak - 30 Eylül itibarıyla 9 ayda terörle mücadele kapsamında ilimiz genelinde toplam 132 operasyon icra edilmiş, gözaltına alınan 200 şüpheliden, 43'ü tutuklanırken, 120 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Asayiş suçları yönünden değerlendirdiğimizde, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç başlığında bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam olay sayısında yüzde 17 oranında, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç başlığında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısında ise yüzde 7 oranında azalma kaydedilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Kurallara uymak, bir vatandaşlık görevi olmanın ötesinde insani bir sorumluluktur"

Akın, trafiğin de hassasiyetle üzerinde durdukları konulardan bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Eğitim faaliyetleri, farkındalık çalışmaları, denetim ve uygulamalar ile vatandaşlarımıza güvenli ulaşım imkanı sunabilmek için, teknolojinin tüm imkanlarını da kullanarak 7 gün 24 saat aralıksız şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmalar neticesinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artışla toplam 3 milyon 550 bin 716 araç 7 denetlenmiştir. Ölümlü trafik kazalarında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında azalma meydana gelmiş. 2024 yılının ilk 9 ayında 215 vatandaşımız hayatını kaybederken, 2025 yılının aynı döneminde 156'ya düşmüştür. Öte yandan, ilimizdeki araç sayısındaki artışında göz önünde bulundurulması gerekmekle birlikte tüm denetim ve uygulamalara rağmen toplam kaza sayısında yüzde 6 oranında artış yaşanmış. 2024 yılının ilk 9 ayında 13 bin 759 olan kaza sayısı, 2025 yılının aynı döneminde 14 bin 650 olmuştur. Bu veriler, trafik güvenliğinin yalnızca denetim ve uygulamalarla değil, aynı zamanda toplumun ortak duyarlılığıyla sağlanabileceğini göstermektedir. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha trafikte, dikkatli, sabırlı ve hoşgörülü olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki; kurallara uymak, bir vatandaşlık görevi olmanın ötesinde insani bir sorumluluktur" diye konuştu. - KONYA