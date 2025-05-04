Konya'da Evine Gireceği Sırada Sırtından Vurulan Adam Ağır Yaralandı

Evine gireceği sırada sırtından vuruldu

KONYA - Konya'da bir kişi evinin önünde silahla sırtından vurularak ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Balgat Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.'ya evine gireceği sırada S.A. tarafından ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Mustafa A. sırtından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren şüpheli S.A., 16 BGD 433 plakalı otomobille kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.