Konya'da işçilerin çalıştığı alanda göçük: 2 yaralı

Konya'da elektrik dağıtım firması MEDAŞ işçilerinin çalıştığı alanda göçük meydana gelmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) çalışanı işçiler altyapı yenileme çalışması sırasında kazı yaparken zemin çöktü. İşçilerden kardeş olan Celal A. ve Cebrail A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçileri göçükten çıkartırken, işçiler sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı