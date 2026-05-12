Haberler

Konya'da işçilerin çalıştığı alanda göçük: 2 yaralı

Konya'da işçilerin çalıştığı alanda göçük: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde MEDAŞ işçileri altyapı yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte iki işçi yaralandı. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Konya'da elektrik dağıtım firması MEDAŞ işçilerinin çalıştığı alanda göçük meydana gelmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) çalışanı işçiler altyapı yenileme çalışması sırasında kazı yaparken zemin çöktü. İşçilerden kardeş olan Celal A. ve Cebrail A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçileri göçükten çıkartırken, işçiler sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEren Acar:

böyle işlere çıkan işçiler hep riskli durumlarla uğraşıyor ya insan evine ekmek götürmek istiyor ama canını da riske atıyor böyle durumlarda umarım çok ciddi değildir yaralanmaları

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUygar Yağçı:

geçen senelerde böyle haberler çok daha az duyuyorduk bu kadar sık söyleşi olmuyordu, şimdi her gün bir kazadan haberler geliyor nedense daha dikkatli olmamız gerekiyor herhalde işlerde, yaralanan kardeşlere geçmiş olsun yine de.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtakan Bulut:

Ya bu ne ya! İnsan işe gider, ekmeğini kazanmaya çalışır ve böyle bir şey olur mu! Iki kardeş birden yaralanmış, çok üzücü gerçekten! Umarım çabuk iyileşirler, bu tür kazaların artık olmaması lazım! İşçilerin güvenliği sağlanmalı!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Galatasaray, Avrupa'da sadece Bayern Münih'e geçildi

Tek rakipleri Bayern Münih!
Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak

Milyonların beklediği organizasyonda daha önce görülmemiş bir ilk
Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında 18 yıllık özlemi dindirmek istiyor

Trabzonspor'u yenerlerse 18 yıl sonra bir ilk olacak

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu