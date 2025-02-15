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Kayınpeder gelininin annesi ve dayısını tabancayla öldürdü

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Konya'da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle gelinin evi terk etmesi üzerine dünürler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada damadın babası, gelinin annesiyle dayısını tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı ile oğlu gözaltına alındı.

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı İzzetbey Mahallesi 72417. Sokak Semerkant Sitesi'nde öğle saatlerinde vahşet yaşandı. İddiaya göre, M.Ü. kocasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk etti.

GELİNİNİN ANNESİYLE DAYISINI ÖLDÜRDÜ

M.Ü. daha sonra annesi ve dayısıyla eve gelerek eşyalarını almak istedi. Bunun üzerine dünürler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Damadın babası H.İ.Ü. (60) tabancayla gelininin annesi Şadiye Aydın ile dayısı Selahattin Boz'u vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şadiye Aydın ile Selahattin Boz, hayatını kaybetti.

KAYINPEDER İLE OĞLU GÖZALTINDA

Katil zanlısı kayınpeder H.İ.Ü. ile oğlu gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kayınpeder gelininin annesi ve dayısını tabancayla öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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