Konya'da Dekan Yardımcısına Silahlı Saldırı: Öğrencinin Psikolojik Sorunları Tespit Edildi

Konya'da dekan yardımcısını vuran ve intihar girişiminde bulunan öğrencinin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de hocaları ve fakülte dekanı ile tartışma yaşadığı, dekanlık tarafından kendisine uyarıda bulunulduğu öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bestami Serdar E., geçen yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olurken tekrar üniversite sınavına giren Bestami Serdar E. aynı fakültede Sağlık Yönetimi Bölümü'nü tercih etti. Şüpheli, bu sefer de aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne yerleşti.

Dekanlık tarafından uyarılmış

Öğrenciliğe devam eden, çevresinde içine kapanık birisi olarak bilinen Bestami Serdar E.'nin bitirdiği okul döneminden beri psikolojik sorunları olduğu, hocaları ve dekan ile tartışma yaşadığı, dekanlık tarafından uyarıda bulunulduğu öğrenildi. Bestami Serdar E. fakülteye gelerek dekanla görüşmek istediğini belirtip odasının bulunduğu kata gitti. Şüphelinin gelmesiyle ilgili dekana da durum bildirildi. Bu sırada bağrışmalar yaşanırken, sesleri duyan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal odasından çıkarak duruma müdahale etmek istedi. Öğrenci Bestami Serdar E.'yi odasına çağırıp sakinleştirmek isteyen Yeşildal, öğrencinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan Dekan Yardımcısı Yeşildal ağır yaralanırken, Bestami Serdar E. silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Dekan yardımcısı ve şüpheli öğrenci aynı kampüs içerisindeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınarak tedavisine devam edilen Dekan Yardımcısı Yeşildal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, yanında iki tabanca ile fakülteye geldiği iddia edilen şüpheli öğrencinin ise yaşam destek ünitesine bağlandığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA