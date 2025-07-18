Konya'da Çocuklar Çöpte Kurusıkı Tabanca Buldu

Konya'da Çocuklar Çöpte Kurusıkı Tabanca Buldu
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Konya'nın Meram ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, cami avlusundaki çöpte bir kurusıkı tabanca buldu. Olay sonrası polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Konya'da çocukların çöpte bulduğu kurusıkı tabanca polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi üzerinde bulunan Feride ve Huriye Hatun Camii avlusunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caminin Yaz Kur'an Kursunda öğrenim gören çocuklar avlu içerisindeki deponun yanındaki çöpte tabanca buldu. Daha sonra çocuklar silah bulduklarını Kur'an Kursu hocasına haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri ekipleri de inceleme yaparken, tabancanın kurusıkı olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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