Konya'da Baba ve Oğlunu Vuran Zanlının Geçmişi Ortaya Çıktı

Konya'da baba ve oğlunu silahla vurarak öldüren cinayet zanlısının 2021 yılında öldürdüğü aile bireyleri ile aralarında 'hurda alım-satımı' nedeniyle husumet olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde 51 AEL 448 plakalı otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Mermilerin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit de kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ne kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası şüphelinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğu belirlendi. Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen ekipler, şahsın merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahallede yapılan inceleme sırasında zanlı, mısır tarlasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

"Çocuğu görmedim, görsem vurmazdım"

Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen zanlı Hıdır A., "Neden çocuğu öldürdün?" sorusuna "Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım" cevabını verdi. Hıdır A., daha sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Cinayetin nedeni 'hurda' çıktı

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası, olayın 2021 yılında Mehmet Koçyiğit'in amcası ve aynı zamanda kayınpederi olan Hüseyin Koçyiğit'in, kendileri gibi hurdacılık yapan Hıdır A.'nın akrabaları ile aralarında 'hurda alım-satım' nedeniyle sürekli tartışma çıktığı bu olaylar sonrası aralarında husumet olduğu belirlendi. Husumet sonrası çıkan bıçaklı kavgada Hıdır A.'nın 1 yakını bıçaklandığı, daha sonra bıçaklanan kişinin ise Mehmet Koçyiğit'in 1 akrabasına otomobil ile çarparak yaraladığı tespit edildi. Taraflar karşılık şikayetçi olması üzerine götürüldükleri hastanede çıkan silahlı kavgada ise Mehmet Koçyiğit'in Hıdır A.'nın yakınlarından birini silahla yaraladığı öğrenildi. - KONYA