Konya'da Anız Yangını Ormana Sıçradı, Hızla Kontrol Altına Alındı

Konya'da Anız Yangını Ormana Sıçradı, Hızla Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlada yakılan anızdan çıkan yangın, rüzgar etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlada yakılan anızlardan yükselen alevler kontrolden çıkarak orman alana sıçradı. Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Fasıllar Mahallesi ile Hüseyinler Mahallesi arasında arazide çıktı. İddiaya göre, yakılan anızdan çıkan alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarlaların bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlıca müdahale ettiği yangın, ormanlık alanda büyümeden kontrol alıtna alınarak söndürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Küba'da dilenci yok' diyen bakan istifa etti

"Ülkemizde dilenci yok" diyen bakan istifa etmek zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak

Hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.