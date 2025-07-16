Konya'da Anız Yangını Ormana Sıçradı, Hızla Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlada yakılan anızlardan yükselen alevler kontrolden çıkarak orman alana sıçradı. Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Fasıllar Mahallesi ile Hüseyinler Mahallesi arasında arazide çıktı. İddiaya göre, yakılan anızdan çıkan alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarlaların bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlıca müdahale ettiği yangın, ormanlık alanda büyümeden kontrol alıtna alınarak söndürüldü. - KONYA