Konya'da 7 Bin 500 Ton Buğday Çalma Olayında 3 Kişi Tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde, geçtiğimiz Kasım ayında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kiralanan depolardan 7 bin 500 ton buğday çalınması olayında 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Kasım 2023 tarihinde Çumra ilçesi Güvercinlik Mahallesinde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kiralanan depolardan 7 bin 500 ton buğday çalınmasının ardından soruşturma başlatıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde TMO tarafından kiralanan depolardan buğday çalınması olayı ile ilgili olarak, 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KONYA