Konya'da 4 Yaşındaki Çocuk Damdan Düştü

Konya'da 4 Yaşındaki Çocuk Damdan Düştü
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Beyşehir ilçesinde 4 yaşındaki E.A.G. damdan düşerek yaralandı. Aile, yaralı çocuğu hastaneye götürdü, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çocuk damdan düşerek yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 4 yaşındaki E.A.G.'nin damdan düştüğünün ihbar edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Aile fertleri daha sonra araçla yaralı E.A.G.'yi alarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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