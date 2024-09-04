Kontrolden çıkan traktörün altına girdi : 1 ölü

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinda meydana gelen trafik kazasında traktör üzerinde kontrolünü kaybedip düşen bir şahıs traktörün altında kaldı. Kontrolden çıkan traktör ise park halindeki bir minibüs ve otomobile çarparak durabildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay saat 21.00 sıralarında Orhangazi'de Arapzade Mahallesi, 1 Nolu sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre aynı sokak üzerinde evi olan Hüseyin Karaman kendisine ait 16 VP 713 plakalı traktörü ile evinin önünde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörde dengesini kaybedip yere düştü.

Traktör üzerinden geçti

Fenalaşıp traktörden düştüğü tahmin edilen Hüseyin Karaman traktörün altında kaldı. Traktörün üzerinden geçtiği Hüseyin Karaman ağır yaralanırken, kontrolden çıkan traktör ise cadde üzerinde park halinde bulunan 16 RCM 59 plakalı bir minibüs ve 41 AFY 786 plakalı bir otomobile çarparak durabildi. Gürültü üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı haldeki Hüseyin Karaman'ı Orhangazi Devlet Hastanesine sevketti.

Kurtarılamadı

68 yaşındaki Hüseyin Karaman, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın yakınları acı haberi alınca hastanede gözyaşlarına boğuldu. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.