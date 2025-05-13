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Kontrolden Çıkan Otomobil Sondaj Makinesine Çarptı: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Kontrolden Çıkan Otomobil Sondaj Makinesine Çarptı: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
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Ankara'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin sondaj makinesine çarpması sonucu anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil sondaj makinesine çarptı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin sondaj makinasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü anne ile 9 yaşındaki erkek çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16: 00 sıralarında Etimesgut ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü Merve Ü.'nün yaptığı 06 GA 8590 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki sondaj makinesine çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle vefat ettiği belirlenen Merve Ü. ve araç içerisinde bulunan 9 yaşındaki oğlunun cesetleri incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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