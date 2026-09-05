Haberler

Adıyaman'da Zincirleme Kazada 5 Yaralı

Adıyaman'da Zincirleme Kazada 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Özge K. idaresindeki 07 BAU 639 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı ardından park halindeki 47 ADR 932 plakalı otomobile çarptı. Bu esnada Mahmut K. idaresindeki 02 AFM 876 plakalı motosiklet de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrilerek sürüklendi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahmut K., otomobil sürücüsü Özge K. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılara müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza yapan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Türklere İstiklal Marşı’nı soran Alman komedyen şaşkına döndü

Türklere İstiklal Marşı’nı soran Alman komedyen şaşkına döndü
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

Reyting rekortmeni dizi ile anlaştı ama sete bile çıkamadı
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir

Taraftarı kahreden haberi duyurdular
Antalya'ya tatile giden 3 çocuk babasının feci sonu

Tatilde yaptığı hareket sonu oldu
BM'den tarihi karar: 500 yıllık dünya haritası değişiyor

500 yıllık dünya haritası değişiyor: Tek bir ülke karşı çıktı

Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor