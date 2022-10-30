Kontrolden çıkan kamyon devrildi, 3 buçuk yaşındaki kızın kopan parmağı için zamanla yarışıldı -Küçük kızın parmağı için vatandaşlar seferber oldu Düzce'de meydana gelen kazada virajı alamayan kamyon devrildi.

Kontrolden çıkan kamyon devrildi, 3 buçuk yaşındaki kızın kopan parmağı için zamanla yarışıldı

-Küçük kızın parmağı için vatandaşlar seferber oldu

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen kazada virajı alamayan kamyon devrildi. Baba ve çocuklarının bulunduğu kamyon devrilince küçük kızın kopan parmağı için vatandaşlar arama seferberliği başlattı.

Düzce ile Yığılca İlçesini bağlayan yolda İbrahim K.'nın kullandığı çimento sülosu yüklü kamyon virajı alamayarak savruldu ve yol kenarına devrildi.

BABA VE 3 BUÇUK YAŞINDAKİ KIZI YARALANDI

O sırada babaları ile birlikte yolculuk yapan 11 yaşındaki N.K. ile 3 buçuk yaşındaki Z.N.K. devrilen kamyonda yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü baba İbrahim K. ile çocukları N.K. ve Z.N.K. yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

KÜÇÜK KIZIN KOPAN PARMAĞI İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kazada şoför mahallinde bulunan 3 buçuk yaşındaki Z.N.K.'nin ayak serçe parmak ucu koptu. Sağlık ekiplerinin fak etmesi üzerine olay yerinde bulunan vatandaşlar, küçük kızın kopan parmak ucunu bulmak için seferber oldu.

BULUNAMADI

Kaza yerine gelen jandarma ekipleri ve vatandaşlar küçük kızın parmak ucunu bulabilmek için uzun süre kamyonu ve kaza yerini aradılar. Kopan parmak ucu bulunamayınca küçük kız, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.