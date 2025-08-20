Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen bir konserde genç bir anne, yanlışlıkla dökülen içki yüzünden öfkelenen bir adam tarafından bayılana kadar dövüldü.

33 yaşındaki Shelby Elston, nişanlısı Cain Webb ve bir arkadaşıyla birlikte sevdiği grup Rüfüs Du Sol'u izlemek için Pasadena'daki Rose Bowl Stadyumu'na gitti. Ancak eğlenceli başlaması beklenen gece, şiddet dolu bir saldırıya sahne oldu.

İddiaya göre konser alanında Cain'in içeceği yanlışlıkla önlerinde oturan bir adamın üzerine sıçradı. Çift hemen özür diledi, ancak adam sinirlenip bağırmaya başladı. Kısa süre sonra kalabalığa karışarak uzaklaştı.

Olay kapandı sanılırken, yarım saat sonra aynı adam geri döndü ve Cain'i ölümle tehdit etti. Durumu yatıştırmak isteyen Shelby, bir anda saldırganın hedefi oldu. Adam genç kadına defalarca yumruk attı. Shelby baygın halde yere yığılırken, nişanlısı Cain onu korumaya çalıştı.

O anlar konserdeki başka kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganın defalarca yumruk salladığı, çevresindekilerin ise engellemeye çalıştığı görülüyor.

Shelby, bilincini sağlık çadırında açabildi. Yüzünden kanlar akan kadın, "Adam yüzüme yumruk attı, tamamen bayıldım. Cain'i de dövmeye devam etti. Biz bu olaydan büyük bir travmayla çıktık ve saldırgan elini kolunu sallayarak kaçtı. Bu adam mutlaka yakalanmalı" dedi.

Pasadena polisi olayla ilgili soruşturma başlattı ve saldırganın kimliğine dair bazı ipuçlarına ulaştıklarını, yakalanmasının an meselesi olduğunu açıkladı.

Olay sonrası grup Rüfüs Du Sol da sosyal medyadan açıklama yaptı:

"Hayranlarımızın güven içinde eğlenmesi için çalışıyoruz. Konserimizde yaşanan bu şiddet olayı bizi derinden üzdü. Böyle bir davranış hiçbir yerde kabul edilemez."

Konserde bulunan izleyiciler ise yaşananlara tepki gösterdi:

"Kimse konsere kavga görmek için gelmez. Herkes eğlenmeye geliyor."

Polis ve grup üyeleri, saldırganı tanıyanların yetkililere bilgi vermesini istedi.