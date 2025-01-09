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Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak katleden zanlı: Yüzüme tükürmese öldürmezdim

Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak katleden zanlı: Yüzüme tükürmese öldürmezdim
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Bursa'da ayakkabılarını kapı önüne bıraktığı gerekçesiyle komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı mahkemedeki son savunmasında, "Yüzüme tükürünce sinirlendim. Cebimden çıkardığım bıçağı ona salladım. Kendisini yaraladığımı hatırlamıyorum. Çünkü, şok yaşıyordum. Yüzüme tükürmese bu olay olmazdı." dedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Hasanbeyli Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda Eylül 2023'te "kapı önüne ayakkabı koyma" cinayeti davası Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Hasan Şahin (62), öldürülen Mustafa Çikin'in (51) ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

"EŞİMİ TAKİP EDİP ÖLDÜRDÜ"

Duruşmada şikayetçi olarak dinlenen Mustafa Çikin'in eşi S.Ç, "Bizim bu adamla hiçbir sorunumuz yoktu. Olay tarihinden 2 gün önce kapımıza gelip, ayakkabıları dışarı koymamamızı istedi. Sonra eşimi takip edip, öldürdü. Neden bunu yaptığını bilmiyoruz. Günahsız yere eşimi öldürdü. Kendisinden şikayetçiyim." dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Davada mütalaa açıklandı. Savcının, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istediği tutuklu sanık, yaptığı savunmada, iddia edilenin aksine olay günü kendisinin değil, komşusunun servis aracını takip ettiğini öne sürdü.

"YÜZÜME TÜKÜRMESE BU OLAY OLMAZDI"

Komşusunu, ayakkabılarını daire kapısının önüne koymaması için defalarca uyardığını söyleyen Şahin, "Ben apartmanda yöneticiydim. Mustafa benim karşı komşum. Ayakkabı ve eşyalarını kapının önüne koyduğu için kendisini uyardım. Bu yüzden tartıştık. Bana hakaret etti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü işe giderken bisikletiyle servis aracımı takip etti. Bir anda karşıma çıkınca tekrar tartıştık. Yüzüme tükürünce sinirlendim. Cebimden çıkardığım bıçağı ona salladım. Kendisini yaraladığımı hatırlamıyorum. Çünkü, şok yaşıyordum. Yüzüme tükürmese bu olay olmazdı." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, Hasan Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Eylül 2023'te Mudanya ilçesinde servis aracı kullanan Hasan Şahin'in, oturduğu apartmandaki karşı komşusu Mustafa Çikin'i, kapının önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyarmasıyla ikili arasında tartışma başlamıştı. Ertesi gün Şahin'in bisikletiyle işe giden Çikin'i servis aracıyla takip ederek çarptığı iddia edildi. Taraflar arasında çıkan kavgada Hasan Şahin, Mustafa Çikin2i 5'i hayati tehlike oluşturacak şekilde olmak üzere toplam 30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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