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Böyle komşu düşman başına! Kapıyı tekmeleyip "Seni delik deşik edeceğim" tehdidi savurdu

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Adana'nın Seyhan ilçesinde komşusundan gelen seslerden rahatsız olduğunu öne süren bir kadın, komşusunun kapısını defalarca tekmeleyip tehditler savurdu. "Aç kapıyı seni aşağı atacağım. Seni delik deşik edeceğim. Sesiniz çıksın, hadi. Bak sağ bırakıyor muyum seni?" diyen kadın kendisini cep telefonuyla kaydeden küçük çocuğu fark edince tehditlerin dozunu artırıp evin kapısından uzaklaştı.

Adana'da komşusundan gelen seslerden rahatsız olduğunu öne süren kadın, evlerinin kapısını defalarca tekmeleyip tehdit etti. Yaşananlar, evdekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KAPIDAN TEHDİTLER SAVURDU

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın, gürültü yaptıklarını söylediği komşusunun evinin önüne geldi. Evin bahçesinden girip merdivenlerden çıkan kadın, tehditte bulundu.

"AÇ KAPIYI SENİ AŞAĞI ATACAĞIM"

Komşusuna kapısını açmasını söyleyen kadın, açılmaması üzerine defalarca tekmeledi. Kadın, "Aç kapıyı seni aşağı atacağım. Sen delik deşik edeceğim. Sesiniz çıksın, hadi. Bak nasıl delik deşik ediyorum, seni. Bak sağ bırakıyor muyum seni?" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Bu sırada evin penceresinden kadını cep telefonuyla görüntüleyen bir kız çocuğu ise "Videoya alıyorum" dedi. Saldırgan ise "Çek lan çek. Sesinizden bıktım be. Hadi çocuklarınızın sesi çıksın. Hadi dışarı çıkın da nasıl sizi delik deşik ediyorum" diyerek evden ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Adana 3.Sayfa Haberler

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