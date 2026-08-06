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Ankara'da Komşu Dehşeti: Apartman Yöneticisi Silahla Öldürüldü

Ankara'da Komşu Dehşeti: Apartman Yöneticisi Silahla Öldürüldü
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Ankara Çankaya'da bir apartmanda bina yöneticisi Ayhan Koç ile komşusu M.T. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. M.T., tabancayla üç el ateş ederek Koç'u öldürdü. Koç'un arkadaşları, saldırganın daha önce de apartmandakilerle sorun yaşadığını ve tehditler savurduğunu ancak şikayet edilmediğini söyledi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da çıkan kavgada komşusu tarafından silahla vurularak öldürülen şahsın arkadaşı, "Saldırganın önceden de olaylar çıkardığını ve apartmandaki kişilerle problem yaşadığını duymuştum" dedi.

Çankaya ilçesi Şehit Cevdet Özer Mahallesi'ndeki bir apartmanda bina yöneticilerinden Ayhan Koç (58) ile komşusu M.T. (58) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda M.T., tabancayla üç el ateş ettiği komşusunu öldürmüştü. Polis ekiplerince yakalanan M.T. gözaltına alınırken, Koç'un cesedi ise incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

"Kendisini vuran kişiyle apartman koridorunda karşılaşmış"

Olayla ilgili konuşan Koç'un arkadaşlarından Ali Ercan Koşar, "Vefat eden kişi çocukluk arkadaşımdı. Zararsız biriydi. Resmi bir kurumdan emekliydi. İllaki bu olayın geçmişi vardır. Kendisini vuran kişiyle apartman koridorunda karşılaşmış sanırım. Daha sonra da tartışma yaşamışlar. Saldırganı tanımıyoruz. Vurulan kişi apartmanda yöneticilik yapardı. Çok üzgünüm. Ruhsal çöküntü yaşıyorum" dedi.

"Saldırganın önceden de olaylar çıkardığını ve apartmandaki kişilerle problem yaşadığını duymuştum"

Koç'un arkadaşı Metin Adanır ise, "Silah sesi duydum üç kez. Neler yaşandığını anlamak için balkondan dışarıya baktım. Daha sonra bağırma sesleri duydum. Ambulans ve polis arabaları gelmeye başladı. Daha sonra olayın ne olduğunu öğrendik. Ölen kişiyle vefatından 15 dakika önce sohbet etmiştik. Çocukluk arkadaşımdı. Araç lastikleriyle ilgili konuştuk. Saldırganı tanımıyorum. Önceden de olaylar çıkardığını ve apartmandaki kişilerle problem yaşadığını duymuştum. Birkaç kişiyi de tehdit etmiş daha önce. Onlar da sanırım cesaret edip şikayette bulunmamış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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