Üye Girişi
Haberler
Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Türkiye sınırında hareketlilik! ABD tartışmalara son noktayı koydu
Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
Cenaze programı neden değişti? İşte sebebi
İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
Günler sonra çok kuvvetli geliyor! 6 şehir tek tek uyarıldı

Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nde oturduğu apartmanın önüne otomobilin park edilmesini istemeyen komşu silahla dehşet saçtı. Kurşunların isabet ettiği iki kardeş yaralandı. Saldırgan komşu olay yerinden kaçarken kardeşlerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta saat 01.30 sıralarında park yeri kavgasında kan aktı. 34 DGS 990 plakalı aracın sürücüsü Emre Ö. (34) ile yanında bulunan ağabeyi Muhammet Ö. (35) evlerinin önünde yer bulamadıkları için sokağın karşısına park etmek istedi.

Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti

PARK YERİ KAVGASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Sokağın karşısındaki apartmanda oturan ve ismi öğrenilemeyen şahıs, iki kardeşe oraya park etmemelerini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle şüpheli şahıs, evden tabancasını alıp Muhammet Ö. ile o esnada otomobilde bulunan Emre Ö'ye ateş etti.

Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti

KARDEŞLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kurşunların isabet ettiği Muhammet Ö. bacağından, kardeşi Emre Ö. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Emre Ö. otomobili sürerek kaçmaya çalışsa da aynı sokakta park halinde bulunan bir kamyonete çarptı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken şüpheli komşu olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammet Ö. Gebze Devlet Hastanesi'ne, kardeşi Emre Ö., ise Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Emre Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti

SALDIRGAN KOMŞU ARANIYOR

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli komşuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

Günler sonra çok kuvvetli geliyor! 6 şehir tek tek uyarıldı
img

Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
img

Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFikriye:

Korkak herif, madem silah atacak cesaretin var, attığın kurşunun sonuçlarını da erkek gibi kabullen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
Karatay hakim karşısına çıkıyor! Hakkındaki iddia çok vahim
Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
Alanyaspor'a yenildi, dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
ASELSAN ve Aziz Yıldırım arasında dev anlaşma
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.