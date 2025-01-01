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Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor

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Selin Dilmaç isimli bir komedyen, İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısının faili teröristle ilgili "mizah" adı altında sahnede övgüler dizdi. Dilmaç, "Terörizm ne kadar korkunç, insanlık dışı bir şey olsa da, kadınlarımızı o alanda da görmek gururlandırıyor açıkçası. Kadın teröristler de var canım. Sonuçta feminizm bu değil mi?" dedi.

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği terör saldırısını hatırlatan Selin Dilmaç isimli komedyen, skandal ifadeler kullandı. Dilmaç, "Terörizm ne kadar korkunç, insanlık dışı bir şey olsa da, kadınlarımızı o alanda da görmek gururlandırmıyor değil açıkçası. Kadın teröristler de var canım. Sonuçta feminizm bu değil mi?" dedi.

KADIN KOMEDYENDEN SKANDAL SÖZLER

Selin Dilmaç isimli bir komedyenin sahnede sarf ettiği sözler tepki çekti. İstiklal Caddesi'nde PKK/YPG'li kadın teröristin gerçekleştirdiği, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırıya değinen Dilmaç, kadın teröristle gurur duyduğunu söyledi.

"KADINLARIMIZI TERÖRDE DE GÖRMEK GURURLANDIRIYOR"

Skandal ifadeler kullanan Dilmaç, "Taksim'de bir kadın uzaktan kumandayla bankta oturarak bir bomba patlatmıştı. Çok üzücü, elim bir olaydı. Ama ben düz bir kadın olarak şöyle düşünmeden edemiyorum. Terörizm ne kadar korkunç, insanlık dışı bir şey olsa da; kadınlarımızı o alanda da görmek gururlandırıyor açıkçası... Kadın teröristler de var canım yani. Sonuçta feminizm bu değil mi? Kadınların hayatın her alanında eşit bir şekilde olması..." dedi.

Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Orsoucocugu işte komedyenmiş

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Haber YorumlarıKARAYEL:

kimseye saygisizlik degil, sadece mizah! Ama habercom gibi ici disi cahil ve yobaz dolu bir ortam ancak bu kadar anlar.

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Haber YorumlarıDark Angel:

ülke nereye gidiyor

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Haber YorumlarıALPEREN AKINCI HD:

Savcılar Re'sen bu malum şahıs hakkında ivedi yani acilen işlem yapmalı . Suçu ve suçluyu övmek kanunlarımozda suçtur. Üstelik bu suç Basit bir suçta değil ülkenin güvenliğine yönelik bir suçu ve suçlunun övülmesinden yargılanmalı ve o teröristle aynı yere konulmalı.. Sadece bu kadar mı hayır.. ona o sahneyi veren iş yeri hakkında Bu olaya Gülenler hakkında tek tek işlem yapılmalı.. Acilen...

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Haber YorumlarıMete Çavuş:

dağda bayırda bir güzel ilgileniyor amcaları onlarla sen kafanı takma. (:

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Haber Yorumlarımhp:

Vanlı yine şaşırmadilar

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Haber Yorumlarıahmet guzel:

ne dediğini bilmiyor hiçbir insan yapmaması gerekiyor kendini canlı bomba yapıp rasgele insan öldürmek bu alanda görmekten mutlu kadınları bu nasıl kafa ve bunu komik gibi gülenler

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Haber YorumlarıSaid FARUK:

Cahil halka istediğini de patates püresi dağıtmayı unutma.

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