Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği terör saldırısını hatırlatan Selin Dilmaç isimli komedyen, skandal ifadeler kullandı. Dilmaç, "Terörizm ne kadar korkunç, insanlık dışı bir şey olsa da, kadınlarımızı o alanda da görmek gururlandırmıyor değil açıkçası. Kadın teröristler de var canım. Sonuçta feminizm bu değil mi?" dedi.

KADIN KOMEDYENDEN SKANDAL SÖZLER

Selin Dilmaç isimli bir komedyenin sahnede sarf ettiği sözler tepki çekti. İstiklal Caddesi'nde PKK/YPG'li kadın teröristin gerçekleştirdiği, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırıya değinen Dilmaç, kadın teröristle gurur duyduğunu söyledi.

"KADINLARIMIZI TERÖRDE DE GÖRMEK GURURLANDIRIYOR"

Skandal ifadeler kullanan Dilmaç, "Taksim'de bir kadın uzaktan kumandayla bankta oturarak bir bomba patlatmıştı. Çok üzücü, elim bir olaydı. Ama ben düz bir kadın olarak şöyle düşünmeden edemiyorum. Terörizm ne kadar korkunç, insanlık dışı bir şey olsa da; kadınlarımızı o alanda da görmek gururlandırıyor açıkçası... Kadın teröristler de var canım yani. Sonuçta feminizm bu değil mi? Kadınların hayatın her alanında eşit bir şekilde olması..." dedi.