KOM'un nefes kesen operasyonunun detayları ortaya çıktı, 524 milyon TL vergi kaybı önlenmiş - Haberler

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KOM'un nefes kesen operasyonunun detayları ortaya çıktı, 524 milyon TL vergi kaybı önlenmiş

Haberler.com - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği, Kaçakçılık Organize ve Şube Müdürlüğü'nün ise titizlikle gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 7 ilimizdeki noktalara baskın düzenlendi. Bu operasyonun ardından detaylar da ortaya çıktı. Buna göre operasyon kapsamında 192 ton tütün mamulü ve 252 bin kaçak puro ele geçirilirken, 524 milyon Türk lirası vergi kaybının da engellendiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'nın kararlı duruşu doğrultusunda Kaçakçılık Organize ve Şube Müdürlüğü'nün operasyonları tam gaz devam ediyor. KOM, son olarak gerçekleştirdiği operasyonda ise 524 milyon Türk lirası vergi kaybının önüne geçerek önemli bir işe imza attı.

KOM'dan 7 ilde nefes kesen eş zamanlı operasyon! 524 milyon TL vergi kaybının önüne geçildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Şehit Altuğ Verdi Operasyon Merkezi'nden bizzat yönetti.

KOM'dan 7 ilde nefes kesen eş zamanlı operasyon! 524 milyon TL vergi kaybının önüne geçildi

Bakan Soylu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nefes Operasyonunun, KOM birimlerinin uzun zamandır titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda başlatıldığını vurguladı.

KOM'dan 7 ilde nefes kesen eş zamanlı operasyon! 524 milyon TL vergi kaybının önüne geçildiİşte nefes kesen operasyonun şeması

Soylu, bu yılın ilk 6 ayında 3,8 milyon paket kaçak sigara, 893 milyon boş makaron, 290 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini belirterek, "Aynı zamanda 192 ton tütün mamulü ve 252 bin kaçak puro da ele geçirilmiştir. Şu ana kadar yapılan operasyonlarla ilgili 524 milyon Türk lirası vergi kaybının da önüne geçilmiştir. Sadece bu yıl yapılan operasyonlarla ilgili verdiğimiz rakamları ifade ediyorum." diye konuştu.

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