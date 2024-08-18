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Kolunda platin bacağındaki protezle 86 yaşında her gün cami temizliyor

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Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Mehmet Mert, babasından miras kalan cami temizliğini her gün özenle sürdürüyor. Mert, cami temizliğine ömrü yettiği sürece devam edeceğini belirtti.

Kolunda platin bacağındaki protezle 86 yaşında her gün cami temizliyor

Babadan kalan miras: Cami temizliği

Konya'da babasından miras kalan cami temizliğini 26 yıldır gönüllü olarak özenle devam ettiriyor

KONYA - Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan kolunda platin ve bacağında protez olan 86 yaşındaki Mehmet Mert, babasından miras kalan cami temizliğini her gün aralıksız sürdürüyor. 86 yaşındaki Mert, "Cenab-ı Allah ömür verdiği sürece ben devam edeceğim. Ben kendimi buraya adadım" dedi.

Konya şehir merkezinde memur olarak görev yaptığı kurumdan emekli olduğu yıllarda Çumra ilçesine taşınan 86 yaşındaki Mehmet Mert, ilçe merkezinde bulunan Bardakçı Camiindeki inşaat temizliğine yardım etmeye gitti. Babasının yıllarca bahçesini temizlediği camide bir süre temizlik yapan 86 yaşındaki Mert, daha sonra babasından kalan mirası gönüllü olarak devam ettirmek için kolları sıvadı. Temizliğe başladığı yıllarda düşüp kalça kemiğini kırması sonucu protez takılan, daha sonra farklı bir zamanda tekrar düşen Mehmet Mert bu sefer kolunun kırılması sonucu platin takıldı. Geçirdiği kazalardan sonra da cami temizliğine devam eden 86 yaşındaki Mert, büyük bir azimle her gün sabah camiye gelerek akşam saatlerine kadar temizlik yapıyor.

"Çok şükür baba mirasında 26. senedeyim"

Babasından kalan temizlik mirasına 26 yıldır sahip çıkan 86 yaşındaki Mehmet Mert, "Benim günüm buranın temizliğiyle geçer. Yani isteksiz değilim, içimden geliyor benim. Onun için ben hiç acınmıyorum çok da hoşuma gidiyor. Buraya adadım kendimi. Babam rahmetli buralarda kavak vardı ve o kavakları sulardı, otlarını alırdı. Ondan da bana miras kaldı. İlk başlangıcım; caminin önündeki bölme sonradan yapıldı, oraya kereste falan getirdiler, o dilimleri taşımayla başladık. Bacaktan sakatım zaten, aldım elime süpürgeyi dün bugün gibi ben de yılın nasıl geçtiğini bilemedim. Baba mirasında 26. seneyi devralıyorum çok şükür. Çok rüzgar olsa dahi bu çamların dikenleri döküldüğü müddetçe o rüzgarda temizlerim. Ben de hiç üşengeçlik yok severek yaparım" dedi.

"Hiç zor olmuyor Allah'a şükürler olsun"

Cami temizliğine ömrü yettiği kadar devam edeceğini anlatan Mehmet Mert, "O senelerde çarşıdan gelirken gece saat 12 gibiydi, kış günü olunca buzluydu ortalık ayağım kaydı düştüm. Kalça kemiği kırıldı ve protez taktılar. Kolum da başka bir zaman düştüm kırılınca ona da platin taktılar. Hiç zor olmuyor Allah'a şükürler olsun. Cenabı Allah kolaylığını veriyor. Ömrüm yettiği kadar Cenab-ı Allah ömür verdiği sürece devam edeceğim. Ben kendimi buraya adadım. Yani ben cami temizliğini bakıyorum, şunu, bunu yapacağım diyemem. Ben kendimi buraya adadım başka yok. Benim son çıkışım burası. Hatta bana çocuklarım bırak artık diyorlar ama ben de dedim ki ben bu dünyayla ilişkiyi kestim. Bana karışmayın dedim. Benim şimdi bir torunum var Batuhan isminde. Bana dedi ki dede 'Allah geçinden versin sen ölürsen senin yerine ben devam ederim' dedi. Allah razı olsun torunumdan, Allah'a şükür diyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Miras Çumra Konya Baba Cami 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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