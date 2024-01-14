Üye Girişi
Haberler

Kolombiya'da Toprak Kayması: Ölü Sayısı 33'e Yükseldi

Güncelleme:
Abone Ol

Kolombiya'nın Choco bölgesindeki otoyolda yoğun yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Hala toprak altında kalanların olduğu belirtilirken, felaket anları bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafikte bekleyen araçların üzerine toprağın hızla geldiği, araçların toprak altında kaldığı görüldü.

Kolombiya'nın Choco bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Facia anı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

TOPRAK KAYMASINDA CAN KAYBI 33'E YÜKSELDİ

Kolombiya'nın Choco bölgesindeki otoyolda cuma günü meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Quibdo ve Medellin şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yoğun yağışın ardından yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı belirtilirken, yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı.

FACİA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan facia anları bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, sıkışan trafikte bekleyen araçların üzerine toprak kütlesinin hızla geldiği, araçların toprağın altında kaldığı görüldü.

Başkan Yardımcısı Francia Marquez Mina yaptığı açıklamada, Choco bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere yardım kuruluşlarının, yerel yetkililerin, polisin ve ordunun bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kolombiya Ulaşım Doğal Afetler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Manchester United - Tottenham maçı CANLI izle! Manchester United - Tottenham maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Ahmet Türk siyaseti bıraktı mı, adaylıktan neden çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title