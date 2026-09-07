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Koceli’de çürümeye bırakılan Ahbap deposundaki yardım malzemeleri böyle görüntülendi

Koceli’de çürümeye bırakılan Ahbap deposundaki yardım malzemeleri böyle görüntülendi
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Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Ahbap Derneği deposunda bulunan çok sayıda yardım malzemesinin çürümeye ve kullanılmaz hale gelmeye bırakıldığı görüntülendi.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Ahbap Derneği deposunda bulunan çok sayıda yardım malzemesinin çürümeye ve kullanılmaz hale gelmeye bırakıldığı görüntülendi. Drone ile havadan görüntülenen depoda çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, bisiklet, elektrikli ısıtıcı ve tekerlekli sandalyelerin de aralarında bulunduğu malzemeler dikkat çekti.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çavuşlı Mahallesi'ndeki Ahbap Derneği'ne ait depoda çok sayıda yardım malzemesi görüntülendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelenen depoda, afet dönemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan çok sayıda malzemenin uzun süredir muhafaza edildiği görüldü. Depo, ekiplerin incelemeleri sırasında havadan drone ile de görüntülendi.

Çok sayıda malzeme çürümeye bırakıldı

Depoda 895 paketli ve kullanılmamış 16 metrekarelik yardım çadırı ile yaklaşık 600 portatif yatak bulunduğu tespit edildi. Çok sayıda uyku tulumu ve battaniyenin yanı sıra 102 kullanılmamış elektrikli bisiklet, yaklaşık 20 portatif telsiz, tekerlekli sandalyeler, hasta ve ilk yardım sandalyeleri, kamp yatakları, kedi evleri, büyük depo çadırları ve çeşitli afet ekipmanları da görüntülendi. Depoda ayrıca elektrikli ısıtıcılar, taşınabilir sobalar, buzdolapları, derin dondurucular, fırınlar, su sebilleri, masa ve sandalyeler, elektrik malzemeleri, su depoları ile duş ve tuvalet konteynerlerinin bulunduğu belirlendi. Kırtasiye ve çeşitli ev ve ofis eşyalarının da depolanan malzemeler arasında yer aldığı görüldü. İncelemelerde müzik ekipmanlarının da bulunduğu depoda 2 klavyeli org ile 15 saz ve bağlama tespit edildi. Kayyım tarafından hazırlanan 5 Eylül tarihli raporda, bazı malzemelerde uzun süreli depolamaya bağlı deformasyon ve yıpranmalar meydana geldiği belirtildi. Bazı ürünlerin ambalajlarında yırtılma, ezilme ve açılmalar, kimi malzemelerde ise çizik ve yüzey hasarları bulunduğu kaydedildi.

Raporda, kullanılabilir durumdaki malzemelerin daha fazla zarar görmeden sınıflandırılması, kayıt altına alınması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması önerildi. Yardım malzemelerinin dağıtımının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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