Henüz 20 yaşındaydı! Yaşadıklarına dayanamayıp çarşafla odunlukta kendini astı

Adana'da koca şiddetinden dolayı 2 aylık bebeğini düşüren, gördüğü şiddetten dolayı ağabeyinin yanına sığınan kadın odunlukta kendini asarak intihar etti.

Suriye'nin Halep kentinden 2014 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Celile Hami (20), 2 yıl önce Fadıl Hakim (25) ile evlenip Mersin'e yerleşti. Bir süre sonra kocasında şiddet görmeye başlayan Celile Hami, 2 aylık bebeğini düşük yaptı.

"O SENİN KOCAN, YANINA DÖNMEN LAZIM"

Hakim'in şiddetine dayanamayan Hami, önceki hafta ağabeyi Muhammed Hami'nin (27), Adana'daki evine geldi. Hami, ağabeyine Fadıl Hakim'den kurtulmak istediğini söyleyip, yanlarında kalmak istedi. Ağabey Muhammed Hami ise "O senin kocan. Onun yanına dönmen lazım" dedi.

ÇARŞAFLA KENDİNİ ASTI

Kocasının yanına dönmek istemeyen genç kadın sabah saatlerinde evin damına çıkarak odunlukta çarşafla kendini astı. Ağabey Hami, kız kardeşini göremeyince onu aramaya başladı. Ağabey Hami odunlukta Celile Hami'yi asılı halde buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Celile Hami'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Celile Hami'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.