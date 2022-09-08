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Henüz 20 yaşındaydı! Yaşadıklarına dayanamayıp çarşafla odunlukta kendini astı

3. Sayfa Haberleri

Adana'da koca şiddetinden dolayı 2 aylık bebeğini düşüren, gördüğü şiddetten dolayı ağabeyinin yanına sığınan kadın odunlukta kendini asarak intihar etti.

Suriye'nin Halep kentinden 2014 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Celile Hami (20), 2 yıl önce Fadıl Hakim (25) ile evlenip Mersin'e yerleşti. Bir süre sonra kocasında şiddet görmeye başlayan Celile Hami, 2 aylık bebeğini düşük yaptı.

Kocasının eziyet edip işkence yaptığı 20 yaşındaki kadın intihar etti

Hakim'in şiddetine dayanamayan Hami, önceki hafta ağabeyi Muhammed Hami'nin (27), Adana'daki evine geldi. Hami, ağabeyine Fadıl Hakim'den kurtulmak istediğini söyleyip, yanlarında kalmak istedi. Ağabey Muhammed Hami ise "O senin kocan. Onun yanına dönmen lazım" dedi.

Kocasının eziyet edip işkence yaptığı 20 yaşındaki kadın intihar etti

Kocasının yanına dönmek istemeyen genç kadın sabah saatlerinde evin damına çıkarak odunlukta çarşafla kendini astı. Ağabey Hami, kız kardeşini göremeyince onu aramaya başladı. Ağabey Hami odunlukta Celile Hami'yi asılı halde buldu.

Kocasının eziyet edip işkence yaptığı 20 yaşındaki kadın intihar etti

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Celile Hami'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Celile Hami'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gülbahçesi Mahallesi Hakim Adana 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (6)

Lanİsmail:

Allah şiddet uygulayan insanların cezasını versin.Bu insanlar hiç mi empati kurmuyorlar.Ama bu şiddet uygulayanlar kendilerinden daha güçlü biriyle karşılaştıklarında süt dökmüş kediye dönüyorlar.

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Hasan Özlen:

genç kardeşimizin mekanı cennet olsun.fakat abisinin sahip çıkmamasına çok kızdım.biz gelen hiçbir suriyeliyi geriye çevirmeden ülkemize soktuk.bakın yarın bir gün biz gitsek hiçbirimizi kabul etmez bunun gibiler.o abisi ve eski kocası sınır dışı edilmeli benim ülkemde böylelere yer yok.

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ertugrul ceylan:

Yıldıray Yıldırım bey ortada ölen bir bebek ve bir kadın var sen nasıl bir insansın ki doğmamış sabinin üzerinden ırkçılık yapıyorsun Türküm ya da Müslümanım diyen hatta insanım diyen kimseye yakışmaz.

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