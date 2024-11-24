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Kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın kendini yakmak istedi

Kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın kendini yakmak istedi
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Aksaray'da kocasının kendisini aldattığını düşünen Afganistan uyruklu genç kadın, üzerine benzin dökerek intihara kalkıştı. Vatandaşların engel olduğu genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Afganistan uyruklu Zakire T. (31), kocasının kendisini aldattığı gerekçesiyle üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Vatandaşlarca eyleminden vazgeçirilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın kendini yakmak istedi

BENZİNLE KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Olay, saat 18.00 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi Ulu Camii önünde meydana geldi. Afganistan uyruklu Zakire T., kocasının kendisini aldattığı gerekçesiyle üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada üzerine döktüğü benzinin kokusundan etkilenen Zakire T., vatandaşlar tarafından eyleminden vazgeçirildi.

Kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın kendini yakmak istedi

Zakire T., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine polis eşliğinde götürüldü. Hastanede temiz kıyafet giydirilen kadının, polis ekiplerine kocasının yurt dışında olduğunu ve kendisini aldattığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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